Продажи жилья на первичном рынке Петербурга за год сократились на 59% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы стали реже покупать квартиры в новостройках. Такие продажи сократились на 59 процентов по сравнению с прошлым годом. В Ленинградской области востребованность нового жилья сократилась на 52 процента. Такие данные приводят аналитики базы данных продаж и цен новостроек Dataflat.ru.

- Выручка от продажи квартир в новостройках сократилась на 51 процент в Петербурге и на 42 процента в Ленобласти. При этом в городе средний чек вырос на 20 процентов, а в регионе – на 23, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Петербурге сократился на 21,2 процента. В целом по стране спрос на такие квартиры и апартаменты стал ниже на 41,3 процент.