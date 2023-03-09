Современное освещение появится в сквере Блокадников в Петербурге

Там установят 31 светильник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Современное освещение появится в сквере Блокадников в Выборгском районе Петербурга. Специалистам предстоит установить 31 светодиодный светильник и 4 прожектора на 29 опорах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Для проведения работ заключен государственный контракт. Будут освещены пешеходные дорожки и четырехметровая скульптура, посвященная «Мужеству ленинградцев», - говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году новое освещение появится на 16 городских объектах. В том числе на Московском шоссе, Левашовском шоссе, Гостилицком шоссе, в сквере Южная роща и других.

Напомним, в Петербурге отремонтируют дороги на нескольких городских набережных, в том числе на Свердловской, Арсенальной и Университетской.