Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 15:19

Современное освещение появится в сквере Блокадников в Петербурге

Там установят 31 светильник
Анастасия НУРАДИЛОВА
Там установят 31 светильник

Там установят 31 светильник

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Современное освещение появится в сквере Блокадников в Выборгском районе Петербурга. Специалистам предстоит установить 31 светодиодный светильник и 4 прожектора на 29 опорах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Для проведения работ заключен государственный контракт. Будут освещены пешеходные дорожки и четырехметровая скульптура, посвященная «Мужеству ленинградцев», - говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году новое освещение появится на 16 городских объектах. В том числе на Московском шоссе, Левашовском шоссе, Гостилицком шоссе, в сквере Южная роща и других.

Напомним, в Петербурге отремонтируют дороги на нескольких городских набережных, в том числе на Свердловской, Арсенальной и Университетской.