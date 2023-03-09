Прокуратура Петербурга отменила отказ в возбуждении дела о «минировании» офиса партии «Яблоко»

Сначала депутатам отказали в возбуждении уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после анонимного сообщения о минировании петербургского офиса партии «Яблоко». Напомним, 1 февраля здание оцепили полицейские, которые со служебной собакой искали взрывчатку.

- В возбуждении уголовного дела из-за ложного сообщения о минировании полицейские сначала отказали. Поэтому депутаты обращались в прокуратуру, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского отделения партии «Яблоко».

За день до этого в офисе партии прошла выставка картин оппозиционной художницы Елены Осиповой и вечер писем политзаключенным. Во время поиска взрывчатки полицейские наткнулись на картины и изъяли их, чтобы проверить, нет ли в них дискредитации российской армии.