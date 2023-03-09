Массовая авария парализовала движение по Большеохтинскому мосту в Петербурге

Из-за ДТП образовались пробки в обе стороны, заняты три полосы из пяти. Фото: vk.com/spb_today

Массовое дорожно-транспортное происшествие парализовало движение по Большеохтинскому мосту в обе стороны. Из-за аварии образовалась длинная пробка. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 9 марта.

- Серьезная авария из пяти машин на Большеохтинском мосту в сторону центра. Три полосы из пяти полностью перекрыты, - говорится в сообщении свидетеля случившегося.

О пострадавших в происшествии пока не сообщаются. Неизвестно также, когда движение будет восстановлено. В причинах и обстоятельствах ДТП будут разбираться дознаватели.

Напомним, накануне три пассажира из Петербурга погибли в страшной аварии под Брянском. На дороге столкнулись автобус и грузовик. В первой машине находились пассажиры.