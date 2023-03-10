Полиция задержала мужчину за изнасилование 15-летней школьницы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку. Подозреваемым оказался не мигрант, как сообщалось ранее, а житель Северной столицы, причем, с немалым уголовным прошлым. Об этом 10 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Полиция задержала 46-летнего безработного мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы, - рассказал источник.

Напомним, что утром 9 марта в больницу обратилась 15-летняя девочка. Она пожаловалась на боли, а также рассказала, что в общежитии в доме 46/3 по проспекту Наставников ее изнасиловал неизвестный мужчина. В тот же день был задержан 32-летний мигрант. Однако он проходит в качестве свидетеля.

Позже в доме 3/1 по проспекту Наставников был задержан и 46-летний мужчина. Известно, что ранее он был судим за кражи, а также похищение и изнасилование 10-летней девочки.