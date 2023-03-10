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НовостиПроисшествия10 марта 2023 9:21

Квартиру бизнесмена расстреляли в Приморском районе Петербурга

Полиция устанавливает причины произошедшего
Григорий АРИМАНОВ
Неизвестный выстрелил по квартире бизнесмена в Петербурге.

Неизвестный выстрелил по квартире бизнесмена в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе обстреляли квартиру бизнесмена, которая находится на седьмом этаже, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Происшествие случилось 9 марта в 14:45 на улице Авиаконструкторов. Пострадавший хозяин квартиры - 37-летний директор столярной компании. Он признался, что неизвестный ему преступник неожиданно прострелил его окно. Пуля злоумышленника повредила кухонный шкаф.

- Полиция изъяла 9-мм деформированную пулю со свинцовым сердечником. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил источник.

Квартира пострадавшего бизнесмена находится на 20-метровой высоте.

Напомним, что 9 марта в Петербурге встреча двух старых подруг закончилась кровавой поножовщиной - всему виной алкогольное опьянение. Одна из пострадавших оказалась в реанимации.