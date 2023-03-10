МЧС предупредило о сильном снеге и похолодании до -19 градусов 11 марта в Петербурге

В городе ожидаются морозы и метель Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в субботу, 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В Санкт-Петербурге ночью прогнозируют понижение температуры до -19 градусов, в дневные часы местами сильный снег, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Предупреждение МЧС подтвердил главный синоптик города Александр Колесов. Он рассказал, что сильные морозы сохранятся в Северной столице не только в субботу, но и в воскресенье.

В Петербурге подует сильный ветер, начнется метель и выпадет много снега. Скорость ветра может достигнуть 18 метров в секунду в выходные.