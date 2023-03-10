Ипотечное кредитование за год упало на 56% в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За январь 2023 года объемы ипотечных кредитов в Петербурге рухнули на 56 процентов. Их оформили лишь чуть более двух тысяч жителей города на общую сумму около 11 миллиардов рублей.

- Самые высокие темпы падения отмечаются в Санкт-Петербурге: объемы ипотечного кредитования за год сократились на 56 процентов, а количество выданных кредитов - на 60 процентов, - заявили в Объединенном кредитном бюро.

Но Северная столица сохраняет твердое второе место по среднему размеру кредита - 5,04 миллионов рублей. Уступает в этом Петербург лишь Москве.

Ранее spb.kp.ru сообщала, что петербуржцы стали реже покупать квартиры в новостройках. Такие продажи сократились на 59 процентов по сравнению с прошлым годом. В Ленобласти востребованность нового жилья сократилась на 52 процента.