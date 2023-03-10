В «Метрострое Северной столицы» рассказали о причинах отмены аукциона на строительство коричневой ветки

Проектировщики не заинтересовались строительством участка коричневой ветки метро в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В «Метрострое Северной столицы» объяснили, почему отменен аукцион на строительство продолжения Красносельско-Калининской линии метро. Тендер появился на сайте госзакупок 16 февраля, но уже 9 марта был отменен.

- Дело в том, что не поступило ни одной заявки от подрядчиков. Опубликуем новый тендер до конца марта. Теперь будем искать подрядчика на весь срок строительства коричневой ветки. Ранее был конкурс только на 2023 год, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

В организации пообещали, что на сроках сдачи объекта эти изменения никак не скажутся. Напомним, начальная цена прошлого конкурса составляла 351 миллион 493 тысячи рублей.