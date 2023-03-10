Суд отправил в колонию трех мужчин, убивших 23-летнего киберспортсмена в Ленобласти

Алексея Малышева жестоко избили в 2021 году. Фото: СОЦСЕТИ

Суд вынес приговор трем мужчинам, которые до смерти избили 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева в Тосненском районе Ленобласти. Все произошло в ночь на 17 октября 2021 года. После знакомства новые приятели решили выпить. А во время посиделок произошла ссора.

- Злоумышленники избили парня, а потом вывезли его к гаражам. Там отобрали у жертвы 30 тысяч рублей, мобильный телефон, наручные часы и кроссовки. Парню причинен ущерб – более 167 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Потерпевшего в тот вечер госпитализировали в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но полученные травмы были настолько серьезными, что через день киберспортсмен скончался.

Суд назначил трем мужчинам от 8 до 13 лет лишения свободы. Эти годы преступники проведут в исправительной колонии строгого режима.