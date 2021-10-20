Полиция установила причину жестокого убийства киберспортсмена Алексея Малышева

Стала известна причина убийства киберспортсмена Алексея Малышева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ходе следствия полиция выяснила причину жестокой расправы над киберспортсменом Алексеем Малышевым в Ленинградской области. 23-летнего геймера избили до смерти из-за банального ограбления. Об этом "КП-Петербург" стало известно от источника в правоохранительных органах 20 октября 2021 года.

В ночь на 19 октября полиция задержала всех троих подозреваемых. Ими оказались 29-ти, 30-ти и 33-летний жители города Никольское, младший из них уж был судим за аналогичное преступление, а также кражу.

- В ходе следствия было установлено, что около 4 часов ночи 17 октября трое мужчин выпивали у магазина и увидели Малышева, который ждал такси. Подозреваемые сговорились и решили ограбить киберспортсмена, - рассказал источник.

Мужчины начали избивать геймера руками и ногами, требуя чтобы он перевел все свои деньги на счет одного из них. Однако они забили парня настолько, что уже еле живого погрузили его в "Газель" и вывезли на кладбище, где продолжили избивать. После они сняли с него обувь, верхнюю одежду и часы, а мобильный телефон выкинули и уехали.

Спустя некоторое время мужчины вернулись снова, перевезли Малышева к гаражам, которые находятся рядом с больницей Тосненского района, где и оставили. Там геймера утром и нашли прохожие. Молодой человек скончался от перелома костей основания черепа и ушибов мозга.

На данный момент расследование продолжается. Все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет тюрьмы каждому.

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