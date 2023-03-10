Болельщика, кинувшего банан в футболиста «Зенита» во время матча, задержали в Ульяновске

Сергей Семак не уверен, что банан кинули в Вендела. Фото: ФК "Зенит"

В Ульяновске задержали мужчину, который бросил банан на поле во время футбольного матча между «Волгой» и «Зенитом». Матч Кубка России прошел 25 февраля на стадионе «Труд». Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

- Нарушителем оказался 18-летний парень, житель Ульяновска. Чтобы установить личность горе-болельщика, полицейскими были проведены необходимые мероприятия. На парня составили административный протокол, ему грозит штраф, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, банан прилетел в темнокожего игрока «Зенита» Вендела. Фанаты петербургской команды, судя по сообщениям в социальных сетях, тоже вели себя не прилично. Болельщики «Волги» рассказали, что игроков ульяновской команды обкидывали снежками, когда они выходили за руку с детьми.