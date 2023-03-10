Запретные зоны для электросамокатов появятся в Петербурге в 2023 году

Запретные для самокатов занвы остантся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новое соглашение между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями включили «запретные зоны», где перемещаться на электросамокатах нельзя. Пока что неизвестно, какие именно дороги будут к ним относится. Подготовить и подписать документ стороны планируют в ближайшие две недели.

– Два предыдущих сезона показали эффективность нашего соглашения. Документ позволил урегулировать в Петербурге правила использования электросамокатов и обезопаcить всех участников дорожного движения. Наш город – первый в России регион, который сделал такое, – отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.

Добавим, что самокатчики начали гонять на большой скорости по Петербургу в 2021 году. Именно тогда они сбили нескольких взрослых и детей, за что на них завели уголовные дела. После ряда скандалов на некоторых исторических местах в городе запретили ездить на электросамокатах.