«Сбил девочку и поехал по своим делам»: в Петербурге задержали самокатчика-наркодилера, снесшего 5-летнего ребенка

"Сбил и поехал по своим делам". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали самокатчика, сбившего 2 июня 5-летнюю девочку неподалеку от метро «Дыбенко», что в Невском районе города. Ребенок в результате наезда получил тяжелые травмы, а водитель электросамоката поспешил скрыться. И неспроста.

- Я остановился узнать, как ребенок. Мама сказала, что вызовет скорую. Я уехал, так как находился в розыске. Потом я уехал дальше по своим делам. Самокат я позднее выкинул в Неву, - рассказал сам мужчина на видео, которое публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дверь пришлось срезать. Дома у самокатчика оказалось много интересного для полиции. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Самокатчик добавил, что вину в наезде признает и раскаивается. По этому факту возбуждено уголовное дело о непредумышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, виновнику инцидента грозит до шести месяцев ареста.

Впрочем, это меньшая из его проблем. При задержании оказалось, что мужчину разыскивают по наркотической статье. Было решено провести срочный обыск. Квартиру подозреваемого вскрыли спасатели при помощи бензореза.

Как сообщает пресс-служба Главка, при обыске было изъято: три пакета с растительным веществом, коробка с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочные пакеты, три мобильных телефона.

За четыре дня в Петербурге от электросамокатов пострадали пять детей. Двое - тяжело. Фото: СОЦСЕТИ

В отношении мужчины ранее было возбуждено дело о распространении наркотиков, по которому ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Поэтому неудивительно, что он не только пытался сбежать с места наезда, но и успел перекрасить волосы - в момент ЧП был шатеном, а перед полицией предстал ярким блондином.

Напомним, что всего за четыре дня июня в Петербурге произошло пять наездов электросамокатов на детей. Двое малышей пострадали очень серьезно, один из них находится в реанимации. 11-летний мальчик получил перелом руки, а у девочки и мальчика 4 и 5 лет - ссадины и ушибы.

После серии ДТП с детьми СК пришел с обыском в кикшеринговые компании. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

При этом лишь один из самокатчиков не стал сбегать с места ЧП. Двоих задержала полиция, против них возбуждены уголовные дела. А еще двух - девушку и женщину - ищут.

Отметим, что 3 июня в петербургских офисах кикшеринговых компаний (контор по прокату электросамокатов) прошли обыски. Полиция и Следственный комитет пришли по делу об избиении писателя Валерия Айрапетяна, на которого на Невском проспекте напала компания самокатчиков.

Обратить внимание на проблему ДТП с самокатами потребовал и глава СК России Александр Бастрыкин.

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