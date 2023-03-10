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НовостиПроисшествия10 марта 2023 16:59

Суд не стал арестовывать петербурженку, спустившую с лестницы назойливого ухажера

Женщина признала свою вину
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд не стал арестовывать петербурженку, спустившую с лестницы назойливого ухажера

Суд не стал арестовывать петербурженку, спустившую с лестницы назойливого ухажера

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга не стал арестовывать женщину, которая спустила с лестницы навязчивого ухажера. Инцидент случился в ночь на 9 марта в подъезде на улице Декабристов. 47-летнего мужчину нашли между 2 и 3 этажом.

- Женщину задержали 9 марта. Ей предъявили обвинение. Свою вину она признала. Суд не увидел необходимости отправлять ее в следственный изолятор, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, мужчину нашли сотрудники полиции. Он получил серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи. Состояние горе-ухажера остается критическим.