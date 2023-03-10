Суд Петербурга на 15 суток арестовал мигранта, который справил нужду в автобусе. Фото: Скриншот из видео

Суд Петербурга на 15 суток арестовал мигранта, который справлял нужду в общественном автобусе №145Э на глазах у других пассажиров. Инцидент произошел 8 марта на юго-западе города. В какой-то момент нарушитель понял, что больше не может терпеть.

- Мужчина пояснил суду, что был слишком пьян, потому что отмечал Международный женский день. Суд назначил ему административный арест, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, выпивший пассажир ехал в автобусе вместе со своими друзьями. Когда другие присутствующие начали возмущаться, мужчина объяснил, что автобус не останавливался на остановках, поэтому его терпение закончилось. В Сети опубликовано видео инцидента: на камеру телефона все сняла женщина-пассажир.