Масштабный ремонт в здании петербургского «Мюзик-Холла» начнется в конце марта

Здание театра реконструируют впервые за 40 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание театра «Мюзик-Холла» ожидает масштабная реконструкция. Но это не значит, что учреждение культуры перестанет работать. Труппа артистов будет репетировать на Большой Морской улице, 56. Но пока резервное здание тоже находится на ремонте.

- Зрители смогут наслаждаться мюзиклами, которые теперь будут показывать на сцене Дворца искусств Ленобласти и ДК Ленсовета. Оперные спектакли пройдут в Эрмитажном театре, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на директора «Мюзик-Холла» Юлию Стрижак.

Артисты начнут осваивать новые для себя сцены уже в конце марта. В этом же месяце впервые за 40 лет начнется реконструкция исторического здания театра. Завершить все работы планируется не позже, чем через три года. Сотрудники театра с нетерпением ждут возвращения в родные стены.