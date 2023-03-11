В деле о мошеннической уборке снега в Петербурге появился фигурант из муниципального округа

Первым фигурантом дела был гендиректор коммерческой фирмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Петербурга продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве при уборке снега зимой 2021 года. Первым фигурантом дела стал 45-летний гендиректор коммерческой структуры, вторым признали 42-летнего муниципального депутата. Как отмечают в пресс-службе управления СК России по Петербургу, это сотрудник МО «Гагаринское».

Следствие полагает, что не позднее декабря 2020 года мундеп договорился с тем самым гендиректором о выполнении уборки на территории МО «Звездное». Стороны заключили контракт на 20 млн рублей, подразумевающий работы по благоустройству на год вперед - с 1 января по 31 декабря 2021 года. При этом депутат заведомо знал, подчеркивают следователи, что никакие договоренности по контракту в жизнь воплощаться не будут.

- Коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 млн рублей. Таким образом, был причинен ущерб бюджету города Санкт-Петербурга на указанную сумму, - отметили в пресс-службе ведомства.

Расследование дела продолжается, специалисты будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.