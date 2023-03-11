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НовостиОбщество11 марта 2023 12:18

Найдены вандалы, разгромившие в Выборге могилы погибших участников спецоперации

Родственники бойцов пришли в ужас, когда увидели раскуроченные могилы
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
От набега хулиганов пострадали два захоронения. Фото: Интересные события в Выборге

От набега хулиганов пострадали два захоронения. Фото: Интересные события в Выборге

Вандалов из Выборга, раскурочивших могилы погибших на СВО бойцов, нашли. Увы, родственники умерших выборжан не получат от хулиганов ни извинений, ни компенсаций, а также не дождутся возбуждения уголовного дела за осквернение могил. Как выяснилось в ходе местного расследования, вандалами оказались кабаны.

Разворошенные захоронения, порванные венки и фотографии с ужасом обнаружили родственники усопших бойцов буквально на днях. На ситуацию мгновенно отреагировала администрация МО «Выборгский район» и начала искать виновников. На кладбище усилили меры безопасности, к делу привлекли правоохранителей.

- Позже стало известно, что причиной повреждения могил стали кабаны, - отчиталась администрация в соцсетях.

Захоронения уже привели в порядок. Родственники бойцов только вздохнули, что не могут пойти против законов природы.