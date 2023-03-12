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НовостиПроисшествия12 марта 2023 16:14

Суд Петербурга арестовал муниципального депутата по делу о хищении 20 млн рублей на уборке снега

Мужчину задержали 10 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд выбрал меру пресечения муниципальному депутату

Суд выбрал меру пресечения муниципальному депутату

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения депутату муниципального округа Гагаринское, которого подозревают в мошенничестве на 20 миллионов рублей при уборке снега. Работы выполнялись не на должном уровне, и бюджету города причинен серьезный ущерб.

- Муниципальный депутат задержан 10 марта. 11 марта ему предъявлено обвинение. Суд назначил мужчине арест до 9 мая, - говорится в сообщении Объединенная пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат заранее знал, что договоренности по контракту не будут воплощаться в жизнь. Но он все равно заключил контракт с коммерческим предприятием. Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.