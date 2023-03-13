Птицы-поганки поселились у крейсера «Аврора» в Петербурге

Пара поганок поселились в центре Петербурга. Фото: Павел Глазков / vk.com/kazdoytvaripopare

В Петербурге возле крейсера «Аврора» поселилась пара малых поганок. В самом центре Северной столицы этих водоплавающих птиц заметил исследователь, кандидат биологических наук Павел Глазков на своей страничке во «Вконтакте».

- Их полное название – малые поганки. Это самая маленькая из водоплавающих птиц. Величиной она – с ладонь, - пишет Павел.

Удивительно, что Санкт-Петербург не входит в ареал обитания этих птиц. Малые поганки селятся в Смоленской, Воронежской областях и южнее. Павел Глазков в своем блоге рассказал, что до этого лишь однажды малые поганки свили гнездо в Северной столице и вывели птенцов. Было это еще в 1981 году.

- Возможно, спустя более 40 лет мы снова станем свидетелями, как малые поганки продолжат свой род в Северной столице! – радуется биолог.

Напомним, что ранее в Петербург уже прилетели птицы – главные предвестники весны. Среди них пара редких больших крохалей, гоголи и занесенный в Красную книгу луток.