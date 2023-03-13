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НовостиОбщество13 марта 2023 9:44

Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением

Ранее зоосад Петербурга был казенным учреждением
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Ленинградский зоопарк перейдет из казенного в бюджетное учреждение

Ленинградский зоопарк перейдет из казенного в бюджетное учреждение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградский зоопарк перейдет из казенного в бюджетное учреждение. Об этом 13 марта 2023 года рассказал председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. Благодаря новой модели зоосад города сможет лучше и комфортнее себя содержать.

- Старая модель себя не оправдала. Зоопарк вынуждено тратил все заработанные средства на свое содержание, - отметил Болтин.

Сейчас новая концепция зоопарка находится на финальном этапе. У города и руководства зоосада много планов. Среди них - сделать вход по "Пушкинской карте".

- Серьезная работа проведена по набору специалистов, штат пополнен высокопрофессиональными сотрудниками. Вернулась часть коллектива, которая долгое время трудилась здесь, но ушла, - добавил глава комитета.