Новым директором Ленинградского зоопарка станет биолог из Москвы

В Ленинградском зоопарке сменилось руководство. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградском зоопарке сменилось руководство. После 19 лет работы приказом главы Комитета по культуре была уволена Ирина Скиба, уже бывший директор. Ее место займет специалист из Московского зоопарка.

- С 15 ноября 2022 года исполнять обязанности директора будет Юрий Дмитриевич Журавлев - биолог, руководивший разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом, - говорится в сообщении пресс-служба комитета.

Известно, что последние восемь лет Журавлев был начальником отдела экспозиции Московского зоопарка.

Напомним, что Ирина Скиба работала в Ленинградском зоопарке 40 лет. Начинала с рядового сотрудника и доросла до руководителя. Назначение состоялось в 2003 году. Однако за 19 лет в зоопарке не раз возникали спорные ситуации. А летом 2021 года главный технолог зоосада был задержан по подозрению во взятке в полмиллиона рублей.

Причины увольнения Скибы не разглашаются.