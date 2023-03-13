Фармацевтический завод построят в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Фармацевтический завод построят в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «Гротекс» при холдинге «Solopharm» построит фармацевтический завод в Красногвардейском районе Северной столицы на улице Маршала Блюхера. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Площадь территории, на которой появится четырехэтажный завод, составляет 2,5 гектара, а площадь самого завода составит более 12 тысяч квадратных метров. Планируется, что предприятие будет производить жидкие гормональные лекарственные препараты, то есть мази, суспензии, растворы и капли, причем в количестве 12 миллионов упаковок в год.

- На данный момент холдинг владеет четырьмя производственными площадками, - говорится на сайте предприятия.

Важно подчеркнуть, что участок, на котором возведут завод, признан стратегическим объектом Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru сообщала, что обанкротившийся Головной завод в петербургском районе Обухово продадут за 1,13 миллиард рублей. Банк уже утвердил порядок продажи имущества, сообщает конкурсный управляющий предприятия Анна Рулева. Все движимое и недвижимое имущество продадут единым лотом.