Вакансию менеджера с грустным лицом открыли в Санкт-Петербурге

Грустного менеджера ищут в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Веселым здесь не место. В Санкт-Петербурге появилась необычная вакансия менеджера по продажам услуг. Ключевой момент - у идеального кандидата должно быть грустное лицо. Кроме этого, соискатель должен отлично знать английский (от уровня B2 и выше), основы построения IT-инфраструктуры. Опыт в IT, это будет преимуществом. А богатая фантазия - минусом.

За рутинное исполнение обязанностей можно получать до 200 тысяч в месяц. Работа, кстати удаленная, и всего четыре дня в неделю, с понедельника по четверг. При этом работодатель не объяснил, в чем причина такой необычной вакансии.

- Ждем ваши скучные и грустные резюме, - сообщает компания.

Напомним, что в 2023 году в Петербурге выделили 175 миллионов рублей для снижения напряженности на рынке труда.