Пенсионерка до костей обварила себе ноги в Приморском районе Петербурга

Пенсионерка обварила ноги кипятком из-за прорыва стояка в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском районе Санкт-Петербурга пожилая петербурженка обожглась кипятком из-за прорыва стояка горячей воды, сообщает АН «Оперативное прикрытие». 72-летняя пенсионерка сильно обварила ступни 13 марта в полшестого утра, а затем была доставлена в НИИ скорой помощи с ожогами третьей степени. Это означает, что ожог глубокий, прямиком до мышц и костей.

- Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, - сообщает источник.

Происшествие случилось в квартире дома №3 на улице Маршала Новикова. Напоминаем, что это уже далеко не первый случай подобного инцидента. К примеру, четыре человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой на улице Дыбенко в декабре 2022 года. Все они получили ожоги голеностопа из-за того, что наступили в лужу с кипятком. Тогда пострадавших госпитализировали.