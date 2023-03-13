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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:05

Пенсионерка до костей обварила себе ноги в Приморском районе Петербурга

У пострадавшей ожоги третьей степени
Григорий АРИМАНОВ
Пенсионерка обварила ноги кипятком из-за прорыва стояка в Петербурге.

Пенсионерка обварила ноги кипятком из-за прорыва стояка в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском районе Санкт-Петербурга пожилая петербурженка обожглась кипятком из-за прорыва стояка горячей воды, сообщает АН «Оперативное прикрытие». 72-летняя пенсионерка сильно обварила ступни 13 марта в полшестого утра, а затем была доставлена в НИИ скорой помощи с ожогами третьей степени. Это означает, что ожог глубокий, прямиком до мышц и костей.

- Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, - сообщает источник.

Происшествие случилось в квартире дома №3 на улице Маршала Новикова. Напоминаем, что это уже далеко не первый случай подобного инцидента. К примеру, четыре человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой на улице Дыбенко в декабре 2022 года. Все они получили ожоги голеностопа из-за того, что наступили в лужу с кипятком. Тогда пострадавших госпитализировали.