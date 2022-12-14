Четыре человека получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой на Дыбенко

Четыре человека пострадали при прорыве трубы на Дыбенко. Фото: vk.com/spb_today

Четыре человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой на улице Дыбенко. Все они получили ожоги голеностопа из-за того, что наступили в лужу с кипятком. Пострадавших госпитализировали, но позднее, после оказания помощи, отпустили по домам.

- 13 декабря 2022 года в зоне дефекта тепловой сети у дома 26 по улице Дыбенко оказались прохожие. Им оказана медицинская помочь. Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе снабжающей компании.

В «Теплосети» отметили, что их ответственность застрахована, так что вред здоровью и имуществу, если в зоне подтопления оказались например машины, будет компенсирован. Также энергетики еще раз напоминают петербуржцам, что ни в коем случае нельзя подходить к местам парения земли, вытекания воды. И тем более не стоит пытаться пробежать по луже с кипятком.

- Если разлив застал в транспорте - не покидайте его. Дождитесь спасателей, которые организуют эвакуацию! - предупреждают в «Теплосети».

Напомним, что прорыв трубы произошел у дома 26 по улице Дыбенко вечером 13 декабря. Из-за аварии без тепла осталось 143 жилых и административных зданий. Сейчас ремонтники уже заменили восьмиметровый кусок магистрали. Тепло пока подается по резервной схеме, горячая вода в домах есть.