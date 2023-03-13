Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, вынужденно приземлится в Петербурге

Причиной внеплановой посадки стали метеоусловия в Мурманске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, готовится к внеплановой посадке в аэропорту Пулково. Борт летел из Домодедово. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия в аэропорту Мурманска.

- Рейс выполняла авиакомпания S7. Посадка запланирована на 16:56. Аэропорт Пулково готов к встрече самолета. Пулково работает в штатном режиме, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе петербургского аэропорта.

Напомним, накануне подобное происшествие случилось с самолетом, летевшим из Петербурга в Махачкалу. Борт экстренно сел в Волгограде, потому что 88-летней пассажирке стало плохо. У женщины диагностированы тромбоз и кровотечение.