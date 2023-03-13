Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 14:44

Электричка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Ленобласти

Пострадавшая шла на запрещенный сигнал светофора
Григорий АРИМАНОВ
Электричка сбила пенсионерку в Ленобласти.

Электричка сбила пенсионерку в Ленобласти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электричка сбила 63-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе у ж/д перегона станций в Ленобласти. Женщина шла на запрещающий сигнал светофора, сейчас ее госпитализировали. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Все произошло в прошлую субботу, в 10 часов утра на 45 километре железнодорожного перегона станций Пудость-Гатчина-Балтийская. Машинист электрички сигналил женщине, однако та не услышала предупреждения и была сбита.

- Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментируют в ведомстве.

Напомним, 9 марта электричка «Сосново - Санкт-Петербург» на перегоне «Сосново - Орехово» задавила 13-летнюю школьницу. От полученных травм девочка скончалась на месте.