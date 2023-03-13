Электричка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Ленобласти

Электричка сбила пенсионерку в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электричка сбила 63-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе у ж/д перегона станций в Ленобласти. Женщина шла на запрещающий сигнал светофора, сейчас ее госпитализировали. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Все произошло в прошлую субботу, в 10 часов утра на 45 километре железнодорожного перегона станций Пудость-Гатчина-Балтийская. Машинист электрички сигналил женщине, однако та не услышала предупреждения и была сбита.

- Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментируют в ведомстве.

Напомним, 9 марта электричка «Сосново - Санкт-Петербург» на перегоне «Сосново - Орехово» задавила 13-летнюю школьницу. От полученных травм девочка скончалась на месте.