Число остановок на пути трамвая №30, пришедшего на замену «Ладожской», сократили с 13 марта

Трамвай №30 в Петербурге теперь будет чаще ездить. Фото: t.me/polyakov_kv

По просьбам петербуржцев с 13 марта на пути трамвая № 30 сократили количество остановок. Напомним, этот транспорт ходит как шаттл до «Новочеркасской», пока станция «Ладожская» закрыта на ремонт. На его маршруте сменили свой статус остановки «Казанская улица» и «Проспект Энергетиков» на Гранитной улице. Это уменьшило время в пути от «Ладожской» до «Площади Александра Невского».

– На линии работают 12 трамваев, еще пять находятся в резерве на случай возникновения нештатных ситуаций. Интервал движения – примерно четыре минуты по будням, – сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Специалисты также подчеркнули, что уже отрегулировали светофоры на маршруте для того, чтобы нормализовать движение транспорта и исключить дорожные коллапсы.

Ранее spb.kp.ru писала, что «Невский» – новый трамвай формата тяни-толкай – будет курсировать как шаттл до станции метро «Новочеркасская» на время закрытия «Ладожской».