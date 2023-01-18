В Петербурге представили трамвай, который будет ходить как шаттл на время ремонта «Ладожской»

Новый трамвай представили в Петербурге. Фото: t.me/polyakov_kv

Новый трамвай представили в Петербурге. Модель «Невский» разработана с двумя кабинами и дверьми на обе стороны предприятием «ПК Транспортные системы». Трамвай «тяни-толкай» сможет курсировать как шаттл до станции метро «Новочеркасская» на время закрытия «Ладожской». При такой конструкции не требуется разворотное кольцо. Похожие трамваи ходили на Садовой улице.

- Во время ремонта станции метро «Ладожская» трамвайные вагоны «Невский» выйдут на маршрут №30, - рассказал транспортный вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Трамвай вмещает 205 пассажиров. Фото: t.me/polyakov_kv

Производство трамваев локализовано в Петербурге на 90 процентов. Для удобства пассажиров конструкторы предусмотрели просторный салон, панорамное остекление, USB-розетки для телефонов, мультимедийные комплексы, систему климат-контроля и даже крепеж для велосипеда.

Модель называется "Невский". Фото: t.me/polyakov_kv

Также трамвай продуман и для пассажиров с инвалидностью. Вместимость нового составного вагона - 205 человек. Город закупит 38 двухголовых «тяни-толкаев». А всего по программе развития электротранспорта, до 2028 года Петербург получит 596 новых трамваев.

Напомним, что ремонт «Ладожской» планируют начать с 1 марта. Он продлится 11 месяцев, до февраля следующего года.