Введенный из-за ремонта "Ладожской" трамвай №30 за две недели перевез более 140 тысяч пассажиров

Трамвай №30 за две недели работы у "Ладожской" перевез больше 140 тысяч человек. Фото: t.me/polyakov_kv Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый трамвай-шаттл №30 в Петербурге перевез уже 141 700 человек, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Трамвай запустили по причине ремонта станции метро «Ладожская». До «Новочеркасской» он доезжает за 13 минут, а до станции метро «Площадь Александра Невского» - за 20. В своем канале вице-губернатор Поляков сообщил и другой немаловажный факт о трамвайном маршруте №30.

- Также с сегодняшнего дня по просьбам жителей мы сократили количество остановок на маршруте. Это позволит уменьшить общее время в пути от «Ладожской» до «Площади Александра Невского» и наоборот, - написал он.

По словам чиновника, в ближайшем будущем будет отрегулирована работа светофоров, чтобы пассажиры могли добираться до станций метро еще быстрее. Весь наземный транспорт работает в штатном режиме, без увеличенных интервалов, подытожил Поляков.