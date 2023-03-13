Сбой в движении поездов произошел вечером 13 марта на красной линии метро Петербурга

Состав не смог забрать пассажиров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на станции метро «Технологический институт» произошел сбой движения поездов. Один из составов, который ехал в сторону станции метро «Девяткино», отъехал пустым от платформы: пассажирам сесть в вагон не позволили.

- Сейчас движение вагонов по красной ветке уже восстановлено. Произошел технический сбой у одного из поездов. Пассажирам пришлось подождать. Следующий состав их всех забрал, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Напомним, в этот же день на станции метро «Адмиралтейская» на пути упал человек. На фиолетовой ветке временно было приостановлено движение. Пассажир, к счастью, остался жив.