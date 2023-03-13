Мощный пожар произошел в квартире на девятом этаже дома на Ярослава Гашека

На Ярослава Гашека мощно полыхала квартира вечером 13 марта. Фото: СОЦСЕТИ

В 18:01 в понедельник, 13 марта, начался пожар в двухкомнатной квартире на улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, о чем сообщила пресс-служба городского Главного управления МЧС России.

ЧП произошло в доме 30/5 на девятом этаже. Пожар охватил площадь в 10 квадратных метров, но его ликвидировали уже в 18:22. В соцсетях разлетелись фото с места происшествия. На балконе виднелось огромное пламя.

- К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что также 13 марта в Петербурге тушили сильный пожар на ангаре в Красносельском районе. На место происшествия выехали 20 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины.