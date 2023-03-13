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НовостиПроисшествия13 марта 2023 17:26

Сбой движения поездов на красной ветке метро в Петербурге произошел из-за нового «Балтийца»

Поезд простоял на станции 10 минут и уехал пустым
Анастасия НУРАДИЛОВА
Поезд уехал со станции пустым

Поезд уехал со станции пустым

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по транспорту Петербурга прокомментировали сбой на красной ветке метро. Современный «Балтиец» несколько минут простоял на станции «Технологический институт», но в итоге уехал пустым. Поезд отправили на проверку.

- В депо проверят состав на неисправность. В случае подтверждения неисправности производителем будут проведены ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комитета по транспорту.

После сбоя все пассажиры смогли поехать дальше на следующем поезде. Состав, из-за которого все произошло, направили в депо, а вместо него на линию вышел другой.

Напомним, ЧП произошло вечером 13 марта. Через 10 минут движение поездов было восстановлено.