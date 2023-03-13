Завершены четырехдневные поиски 13-летней девочки в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге завершены поиски 13-летней девочки, которая пропала четыре дня назад. Школьница вышла из дома 9 марта и не вернулась. Об этом сообщается в социальных сетях поискового отряда «Лиза Алерт» вечером 13 марта.

- Найдена. Жива, - коротко написали волонтеры во «ВКонтакте».

Сейчас со школьницей все хорошо. Она находится дома, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. До того, как девочку нашли, пользователи в комментариях писали, что точно видели похожего ребенка.

Напомним, во время поисков в ориентировках прописали особые приметы девочки. Ее рост составляет 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.