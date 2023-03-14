Волонтеры рассказали подробности четырехдневных поисков пропавшей 13-летней школьницы в Петербурге

Полиция рассказала подробности четырехдневных поисков пропавшей в Петербурге 13-летней школьницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры рассказали о том, как проходили четырехдневные поиски 13-летней девочки в Санкт-Петербурге. Школьница пропала без вести 9 марта 2023 года. Несколько дней о ней не было никаких вестей. Родители обратились в полицию, а также к организации поисковиков, которые прочесывали весь город.

- Девочка домашняя, умная, благополучная. Нашли ее вместе с полицией. Ее никто не уговаривал вернуться. Приехала полиция и забрала, - рассказал spb.kp.ru источник.

Известно, что раньше девочка никогда не уходила из дома. О причинах по которым решилась на такой поступок, полиции школьница рассказывать отказалась.

Напомним, что поиски школьницы велись четыре дня. Ее обнаружили вечером 13 марта. На данный момент подросток находится дома, ей ничего не угрожает.