Лазером сожгли лицо 53-летней женщине в медицинском центре Петербурга

Петербурженки случайно сожгли лицо в медцентре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка 14 марта обратилась к врачам, жалуясь на сильный ожог лица, который ей сделали в медцентре лазером во время омолаживающей процедуры, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Врачи диагностировали женщине ожог лица третьей степени. Пациентка рассказала, что она получила его 11 марта в частной клинике на Московском проспекте, находящейся у станции метро «Технологический институт». Она надеялась за одну процедуру стать моложе, по крайней мере внешне.

- Проверку проводит второй отдел полиции Адмиралтейского района, - сообщает источник.

Ожог третьей степени - глубокий и опасный ожог до мышц и костей. Напомним, недавно в Приморском районе Петербурга пожилая женщина серьезно обожглась из-за прорыва горячей воды. 72-летняя пенсионерка обварила ступни, затем ее доставили в больницу скорой помощи с ожогами третьей степени.