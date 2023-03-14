Сугробы в Петербурге уменьшатся в три раза за неделю из-за резкого потепления Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мощная волна тепла пришла в Северную столицу 14 марта. До этого в Петербурге шел сильный снег, а теперь из-за перепада температуры он резко начал таять. По прогнозам синоптиков, за неделю сугробы уменьшатся в три раза.

- Снега выпало аномально много. А теперь так же аномально быстро он будет таять. За неделю сугробы уменьшатся с 31 до 11 сантиметров, - сообщает центр «Фобос» во вторник.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о возвращении холодов в Петербург в конце недели. Дожди закончатся 16-17 марта, и по ночам температура воздуха снова будет опускаться до отрицательных значений. Днем будет от 2 до 4 градусов тепла.