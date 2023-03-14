Быстрыкин поручил возбудить дело после падения глыбы льда на 8-летнюю девочку в Петербурге

СК разбирается в происшествии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на петербургский инцидент. 13 марта глыба льда упала на 8-летнюю девочку с крыши дома. Ребенка с травмой головы отвезли в больницу. Сейчас медики оценивают состояние школьницы как удовлетворительное.

– По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в следственном управлении.

Руководитель регионального ведомства представит доклад о проверке главе СК России.

В Следственном комитете Петербурга также напомнили, что коммунальщикам нужно вовремя чистить крыши, а также ограничивать проход граждан в опасных зонах. Невыполнение этих обязанностей влечет уголовную ответственность.