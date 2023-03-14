После смерти новорожденного ребенка петербургского блогера-сыроеда возбуждено уголовное дело

Максим Лютый занимался сыроедением. Фото: СОЦСЕТИ

Уголовное дело возбудили после смерти новорожденного ребенка петербургского блогера-сыроеда. По предварительной информации, младенец умер от истощения. В последнее время родители малыша жили в Сочи в поселке Вардане.

- По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья, родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ребенок умер еще до того, как горе-родители довезли его до больницы. На них возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца.

Напомним, предполагаемый отец малыша блогер Максим Лютый пропагандирует сыроедение. С 10 марта он не появлялся на своих страницах.