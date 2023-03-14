Температура воздуха достигла почти плюс 8 градусов в Петербурге 14 марта

В городе светило солнце Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторник, 14 марта, стал самым теплым днем в Петербурге с начала зимы. К полудню температура воздуха прогрелась до 5,9 градусов со знаком плюс. Но это не стало погодным максимумом. Синоптики отмечают, что в Северную столицу пришла настоящая весна.

- Максимум сегодняшнего дня, и, соответственно, самого теплого дня с начала года в Санкт-Петербурге составляет плюс 7,9 градусов, - написал в своем телеграмм-канале главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Накануне в городе прошел сильный снегопад, а теперь снег резко начал таять. На дорогах образовались огромные лужи, которые не везде удается обойти.

Напомним, ранее самым теплым днем с начала года считалось 19 января. Крещенских морозов тогда в Петербурге не было. Вместо этого температура воздуха достигла пяти градусов выше ноля.