72-летняя петербурженка отдала лжеинвесторам почти 7 млн рублей

Полицейские ищут мошенника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская полиция разыскивает злоумышленника, обещавшего 72-летней женщине прибыль от сомнительных инвестиций в их фонд. Конечно, никакой финансовой организации не существовало. Но доверчивая петербурженка с августа месяца 2022 года перевела на продиктованный по телефону счет 6,7 миллионов рублей.

– Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция в данный момент устанавливает личности злоумышленников для дальнейшего задержания виновных, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась в полицию Красногвардейского района 13 марта. Она рассказала, что с августа 2022 года вложила в неизвестный инвестиционный фонд почти семь миллионов рублей, чтобы получить дивиденды. Но обещанных денег так и не заработала.

Ранее spb.kp.ru рассказывала о пенсионерке, вложившей в мошенников 16,5 миллионов рублей на «инвестиции».