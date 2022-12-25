Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 16,5 млн рублей на «инвестиции»

16,5 млн рублей лишилась пенсионерка, осваивающая просторы Интернета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной пенсионер из Петербурга стал жертвой мошенников. В этот раз на уловку аферистов повелась 70-летняя женщина, которая поверила в подставную рекламу «инвестиций» и лишилась 16,5 миллиона рублей. В конце ноября 2022 года петербурженка сидела в одной из социальных сетей и увидела объявление, опубликованное якобы от известной российской компании. В рекламе предлагалось перейти по ссылке и заполнить анкету, чтобы записаться на курсы об инвестировании.

- Женщина написала и отправила свои личные данные, после чего с ней связался мошенник, который посоветовал ей не терять времени и в период с 5 по 22 декабря активно переводить деньги на определенные банковские счета. В итоге пенсионерка лишилась 16 575 000 рублей. 24 декабря она поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело по третьей части статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов разыскивают, но никто не может дать гарантии женщине, что ее деньги вернут. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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