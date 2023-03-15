Муниципалы разнесли 68 тысяч повесток во время частичной мобилизации в Петербурге

Депутаты ЗакСа похвалили муниципалов за помощь по раздаче повесток во время мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время частичной мобилизации муниципалы Петербурга разнесли горожанам 68 тысяч повесток в военкомат, заявил депутат Всеволод Беликов на заседании Законодательного Собрания 15 марта.

- Очень здорово отработали наши муниципалитеты, привлекая добровольцев. Только Коломяги привлекли 31 человека. Сестрорецк привлек 20 человек. Это большая серьезная работа, - отметил депутат в своей речи.

Беликов также обратил внимание, что особенно выделились при разнесении повесток такие муниципальные образования, как Пушкин, Полюстрово, Волковское, Академическое и Пискаревка. Лидером по числу врученных повесток стало МО Кронштадт, там их разнесли 300 штук. Напомним, что частичную мобилизацию объявили в Российской Федерации 21 сентября 2022 года и позже закончили по распоряжению президента.

Напомним, что во время частичной мобилизации были и случаи ошибок. К примеру, повестка пришла 35-летней петербурженке Людмиле, которая никогда не служила и даже не имела военного билета.