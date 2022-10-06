Домохозяйка из Петербурга получила повестку в военкомат, хотя никогда не служила в армии

Не служившей в армии петербурженке неожиданно пришла повестка в военкомат. Фото: Алексей ФОКИН

«Приказываю вам явиться в военкомат». Такая повестка пришла 35-летней петербурженке Людмиле в почтовый ящик. Женщина никогда не служила, да и военного билета у нее нет. По специальности она вовсе не медик, а режиссер мультимедийных программ. Домохозяйка испугалась и еще раз перечитала информацию в повестке. Имя, фамилия, отчество сходятся. Прописка тоже ее. Но зачем ей идти в комиссариат? «КП-Петербург» узнала, как такое произошло.

- На основании указа президента РФ об объявления мобилизации и решения призывной комиссии Красногвардейского района Петербурга приказываю вам к 14:00 6 октября явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета. При себе иметь документы, указанные на обороте повестки. За неявку в указанный срок вы будете нести ответственность в соответствии с законами РФ, - гласила повестка.

Тот самый сюрприз от военкомата для петербурженки. Фото: t.me/bloodysx

Долго не думая, Людмила разослала фотографию повестки в популярные Telegram-каналы. И если пользователи с юмором отнеслись к новости, то женщина всерьез просила помочь с оглаской истории. Днем 6 октября в Красногвардейском районном военкомате уже были представители администрации. Расследование оказалось недолгим, а причина появления повестки – прозаичной.

- Женщину не застали дома, поэтому повестку оставили в ящике. Данная повестка была информационной, для сверки документов, – объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга. – К сожалению, произошел технический сбой. С Людмилой лично связалась, переговорили, принесли извинения. Ей направят официальное письмо от военкомата, что на воинском учете она не стоит и мобилизации не подлежит.

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