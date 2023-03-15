Горячую линию и чат-бот по оценке школьного питания запустили в Санкт-Петербурге

Чат-бот по оценке школьного питания запустили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Горячую линию и чат-бот для детальной оценки школьного питания запустили 15 марта в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного. Их создали в первую очередь для родителей учеников.

При помощи горячей линии и чат-бота родители консультируются по интересующим их вопросам питания своих детей и сообщают о случаях ошибок в этой сфере. Исходя из сообщенной ими информации, Управление социального питания примет решения о возможных проверках. Чат-бот, организованный по лицевому счету школьников, родители используют входа на портал «Петербургское образование». Работает чат-бот в таких же целях, как и горячая линия.

- Единая горячая линия по вопросам организации питания в образовательных учреждениях работает в будни с 9:00 до 21:00 по номеру 246-74-54. Чат-бот «Питание в общеобразовательных учреждениях Санкт Петербурга» в мессенджере Telegram доступен по ссылке: @spb_food_bot, - сообщила пресс-служба городского правительства.