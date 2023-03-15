С 1 апреля записать ребенка в первый класс в Петербурге можно через МФЦ или Госуслуги

С 1 апреля в Петербурге откроют запись детей в первые классы школ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подачу заявления на зачисление ребенка в первый класс в любую школу Петербурга откроют с 1 апреля. Сделать это можно через МФЦ или портал Госуслуг. О круглосуточной готовности сервиса и центров к приему документов сообщили 15 марта в пресс-службе Смольного.

– Главным критерием при зачислении детей в первый класс сегодня остается близость школы к дому. Дата и время подачи заявления не повлияют на решение о зачислении ребенка в школу. Поэтому отправить документы можно в любое время суток, – высказался по случаю губернатор Александр Беглов.

Приемная кампания пройдет в два этапа. В первый – с 1 апреля по 30 июня – будут приниматься заявления детей-льготников и будущих учеников, проживающих неподалеку от школы. Вторая волна кампании стартует 6 июля: детей из других районов будут зачислять на свободные места. Поэтому их родителям лучше не медлить.

Ранее spb.kp.ru рассказывала, что в городе на Неве откроют 2300 первых классов. Специалисты обещают, что мест хватит всем новым ученикам.