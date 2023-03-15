Суд арестовал трех петербуржцев по делу о жестоком убийстве криминального авторитета в 1995 году

Суд арестовал петербуржцев по делу о жестоком убийстве криминального авторитета в 1995 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга арестовал мужчин, подозреваемых в нескольких убийствах 90-х годов. По версии следствия, задержанные причастны и к смерти криминального авторитета, который был застрелен из самодельного взрывного устройства в 1995 году. Петербуржцам вменяют всего четыре убийства.

- Суд выбрал меры пресечения трем из четырех подозреваемых. Двое из них признали вину, а один отрицает свою виновность. Суд назначил всем задержанным арест до 13 мая. Это время обвиняемые проведут в следственном изоляторе, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, мужчин обвиняют в смерти директора Южного кладбища, его преемника, его соседки (которая погибла по случайности) и одного из участников их преступной группировки. На дачном участке одного из задержанных нашли огнестрельное оружие, гранаты, взрывчатки и боеприпасы.