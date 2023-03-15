Прокуратура проводит проверку после смерти 14-летней школьницы на уроке физкультуры в Петербурге

Девочка была отличницей и увлекалась скрипкой. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура проводит проверку после смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры. Происшествие случилось 15 марта в школе № 482 в Парголово. Во время бега «змейкой» школьница упала. Врачи скорой помощи пытались спасти девочку.

- Прокуратура проверит школу и детскую поликлинику. Также специалисты оценят условия проживания и воспитания ребенка, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Напомним, по словам близких и друзей девочки, у нее давно были проблемы с сердцем, но она все равно посещала уроки физкультуры.

Девятиклассница умерла во время проведения реанимации. По сообщению источника spb.kp.ru, ранее врачи диагностировали у нее функциональный сердечный шум и атопический дерматит.